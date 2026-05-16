Haberler

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile Rusya Devlet Başkanı Putin bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile Rusya Devlet Başkanı Putin, ikili ilişkiler, Orta Doğu gelişmeleri, enerji güvenliği ve küresel ekonomi üzerine telefon görüşmesi yaptı. Putin, esir takası arabuluculuğu için BAE'ye teşekkür etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Bin Zayid ile Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Zayid ile Putin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik işbirliği alanlarını değerlendirdi.

Öte yandan görüşmede özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler, bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara etkileri, uluslararası deniz taşımacılığı özgürlüğü, enerji güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki yansımaları ele alındı.

Putin, görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası süreçlerinde yürüttüğü arabuluculuk çabaları dolayısıyla Bin Zayid'e teşekkür etti.

Taraflar ayrıca, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli tepki çeken paylaşımı için özür diledi

Tepki çeken paylaşımı sonrası ilk kez konuştu
Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Telefonuna gelen mesajla şoke oldu! Soluğu savcılıkta aldı

Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

Kadın doktor, sevgilisinin evinin terasından düştü! İşte o anlar

Şampiyon Batman Petrolspor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor

Şampiyon Batman Petrolspor'un bayrağı FSM'de dalgalanıyor
Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı