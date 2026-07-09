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BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Kuveyt Emiri Sabah ile işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü

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BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal ile bir araya gelerek ekonomi, kalkınma ve Orta Doğu'daki bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Bin Zayid, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gitti.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılanan Muhammed bin Zayid, Beyan Sarayı'nda Emir'le görüşme gerçekleştirdi.

Liderler, iki ülke arasındaki işbirliği ile ekonomi ve kalkınma alanlarında ortak çalışmanın geliştirilmesi konularını masaya yatırdı.

İki ülkenin liderleri ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmenin ardından Beyan Sarayı'nda kendisi onuruna verilen yemeğe katılan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, daha sonra ülkeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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