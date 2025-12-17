Haberler

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile ikili ilişkileri görüştü

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili ilişkileri ve işbirliklerini geliştirme yollarını görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili ilişkileri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, ülkeyi ziyaret ederek "Abu Dabi Gelecek Oyunları 2025" açılış programına katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık doğrultusunda ikili ilişkileri daha ileriye taşıma yollarının ele alındığı görüşmede, Bin Zayid ve Aliyev kalkınma, ekonomi, yatırım ve gıda güvenliği başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmenin önemini konuştu.

Bin Zayid ve Aliyev görüşmesinde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
