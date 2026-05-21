Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi: Hürmüz Boğazı'na Alternatif Oluşturacak Yeni Boru Hattının Yarısı Tamamlandı

DUBAİ, 21 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgesel gerginliklerin devam ettiği bir ortamda enerji ihracatı güvenliğini güçlendirme çabalarına hız verirken Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tasarlanan yeni Batı-Doğu Petrol Boru Hattı projesinin inşaatının yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığını duyurdu.

Gulf News'in haberine göre şirketin CEO'su Sultan Ahmed el-Cabir çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2027'de tamamlanması planlanan projede çalışmaların hızla ilerlediğini söyledi.

Atlantik Konseyi'nin düzenlediği ve canlı yayımlanan bir etkinlikte konuşma yapan Cabir, "Bugün itibarıyla projenin yaklaşık yüzde 50'si tamamlanmış durumda. 2027'ye yetiştirmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

Boru hattı, BAE'nin dünyanın en kritik petrol transit rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmaya yönelik uzun vadeli stratejisi kapsamında inşa ediliyor.

"Dünyadaki enerjinin çok büyük bir kısmı hala sayısı çok az olan dar geçitlerden geçiyor" diyen Cabir, BAE'nin Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturmayı amaçlayan altyapı yatırımlarına on yılı aşkın süredir devam ettiğini sözlerine ekledi.

Umman Körfezi kıyısındaki Fuceyre Emirliği üzerinden ihracat altyapısını genişleten BAE, ham petrol sevkiyatının Hürmüz Boğazı'na uğramadan gerçekleştirilebilmesini sağlamış durumda.

Yeni boru hattının 2027 yılında faaliyete geçmesiyle, şirketin Fuceyre üzerinden yaptığı ihracat kapasitesini iki katına çıkarması bekleniyor. Var olan Habşan-Fuceyre boru hattı ise an itibarıyla günde 1,8 milyon varile kadar ham petrol taşıyor.

İsrail ve ABD'nin şubat ayında İran'a yönelik ortak hava saldırıları başlatmasından bu yana Tahran yönetimi, misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere katı kısıtlamalar uyguluyor.

