BAE'de Yeni Hükümet Kabinesi ve Yapay Zeka Danışmanlığı Duyuruldu

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Birleşik Arap Emirlikleri, Ocak 2026'dan itibaren ulusal yapay zeka sistemini yeni hükümet kabinesinde danışman üye olarak kullanacağını açıkladı. Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, bu adımın hükümet politikalarının verimliliğini artırmayı amaçladığını belirtti.

DUBAİ, 21 Haziran (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kurulacak yeni hükümet kabinesinde ve ilgili tüm konseylerde Ocak 2026'dan itibaren ülkenin ulusal yapay zeka sisteminin danışman üye olarak kullanılacak.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, sosyal medya platformu X üzerinden cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu adım, karar alma süreçlerini desteklemeyi, gerçek zamanlı analiz sağlamayı, teknik danışmanlık sunmayı ve tüm sektörlerde hükümet politikalarının verimliliğini artırmayı amaçlıyor" dedi.

Şeyh Muhammed, "Dünya bilimsel, ekonomik ve sosyal açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçiriyor. Amacımız, önümüzdeki on yıllık dönemlere hazırlanmak ve gelecek nesiller için kalıcı refah ve onurlu bir yaşam sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniden yapılanma kapsamında yeni bir Dış Ticaret Bakanlığı kurulduğunu ve bu göreve Thani bin Ahmed Al Zeyoudi'nin atandığını belirten Şeyh Muhammed, Ekonomi Bakanlığı'nın ise Ekonomi ve Turizm Bakanlığı olarak yeniden adlandırılacağını ve Abdullah bin Touq Al Marri tarafından yönetileceğini ifade etti.

BAE federal hükümeti, ulusal politikaların uygulanmasını denetleyen kabineden oluşuyor. Kabinede halen, devlet bakanları ve tam yetkili bakanlar dahil olmak üzere 37 bakan bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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