BAE: Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin kısıtlanmasına yönelik girişimler ciddi riskler barındırıyor

Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin kısıtlanmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Bu durumun bölgesel değil, küresel ekonomik sistem için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin kısıtlanmasına yönelik girişimlerin ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Bakan Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Cabir, "Hürmüz Boğazı hiçbir zaman İran'a ait olmadı ki kapatılabilsin ya da seyrüseferi kısıtlayabilsin." ifadelerini kullandı.

Söz konusu girişimlerin yalnızca bölgesel bir mesele olmadığını vurgulayan Cabir, bunun küresel ekonomik sistemin ana damarlarından birini sekteye uğratacağını ve enerji, gıda ile sağlık güvenliği açısından tüm ülkeler için doğrudan tehdit oluşturacağını belirtti.

Sahadaki gelişmelere de değinen Cabir, 28 Şubat'tan bu yana en az 22 geminin hedef alındığını, saldırılarda 10 mürettebatın hayatını kaybettiğini aktardı.

Yaklaşık 20 bin denizcinin güvenli geçiş yapamadığı için mahsur kaldığını ifade eden Cabir, ayrıca yaklaşık 800 ticari geminin de faaliyetlerinin aksadığını, bunların yaklaşık 400'ünün petrol tankeri olduğunu kaydetti.

BAE'li Bakan, bu tür eylemlerin "hukuka aykırı, tehlikeli ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, uluslararası toplumun bu durumun sonuçlarını kaldıramayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ali Semerci
