Babalarının koleksiyonları ile başlayan antika merakı, iki kız kardeşin mesleği oldu

KAYSERİ'de babalarının antika ve koleksiyon merakına ilgi duyan Hatice Vanlı (53) ile Kadriye Çeken kardeşler (51), bu durumu zamanla mesleğe dönüştürdü. 2 kardeş, kentte aynı binanın içinde karşı karşıya bulunan ayrı dükkanlarda antikacılık yapıyor.

Kentte yaşayan Hatice Vanlı ve Kadriye Çeken kardeşler, babalarının antikaya olan ilgisi ve koleksiyon merakı nedeniyle bu alana yöneldi. Babalarından etkilenerek antikacılık yapmaya karar veren kardeşlerden Kadriye Çeken 12, Hatice Vanlı 3 yıl önce antikacılığa başladı. 2 kardeş, kentte aynı binanın içinde karşı karşıya bulunan ayrı dükkanlarda antikacılık yapıyor.

'İYİ ANLAŞIYORUZ'

2 çocuk annesi Kadriye Çeken, "Kardeşimle birbirimize destek oluyor, birbirimizin eksiğini tamamlıyoruz. Aramızda rekabet olmuyor, sonuçta biz abla-kardeşiz. Aynı sektörde çalışmamız birbirimize avantaj sağladı. Bu işe başladığımız süreçte abla-kardeş hiçbir zorluk yaşamadık. İyi anlaşıyoruz. Müşteriler bu işi abla kardeş yapmamızı iyi karşılıyorlar. Dükkanlarımız ayrı ama yine de beraberiz. Bir de ablamla birbirimize benzemiyoruz. İlk başta abla-kardeş bu mesleği yaptığımızı duyanlar şaşırıyorlar" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZE MÜŞTERİ YÖNLENDİRİYORUZ'

Çeken, "Bu işe ablamdan daha önce başladığım için antika konusunda ben ablamdan daha tecrübeliyim. İllaki onun bana, benim ona öğrettiğimiz şeyler var. Çocuklarımın da bu işi yapmalarını isterim ama maalesef çocuklarımın bu işe bir ilgisi yok. İşi yaparken birbirimize danışıyoruz. Onun bildiği farklı, benim bildiğim farklı oluyor. Elimize güzel bir parça geldiğin de illaki 'Sen al ya da ben alayım' dediğimiz oluyor. Parça kimde kalırsa o alıyor. Aramızda bu şekilde rekabet oluyor. Birbirimize müşteri yönlendiriyoruz. Ürünlerimiz farklı ve dükkanlarımız ayrı olduğu için müşterilerimizi bende olmayan onda var diye birbirimize yönlendiriyoruz" dedi.

'İŞLERİMİZİ AYRI SÜRDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Çeken, "Abla-kardeş bu işi yapmamız açısından iyi tepkiler aldık. Babamdan dolayı bu işe başladığımız için de annem, babam ve kız kardeşlerim hepsi arkamızda durdu. Kötü tepki almadık. Destek oluyorlar. Ortak bir dükkan açmayı düşünmüyorum. Çünkü büyük objelerimiz ve eşyalarımız var. Çok büyük bir yer olursa belki olabilir ama işlerimizi ayrı sürdürmeyi düşünüyoruz. Yine beraberiz. Sadece dükkanlarımız ayrı. Ben ablamla aynı işi yapmaktan, çalışmaktan mutluyum. Birbirimize desteğiz. Abla-kardeş bu işi yapmanın hiçbir kötü yanı yok. Bu şekilde çalışmayı herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

'KARDEŞİMLE AYNI İŞİ YAPMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Hatice Vanlı ise "Babamdan dolayı biz de antika işine meraklandık. Babam antika meraklısıydı, koleksiyonerdi. Birikim yapıyordu. Biz de babamın bu işine severek bakıyor ve ürünlerini inceliyorduk. Bu şekilde antika işine başladım. Ben daha yeni sayılırım. Ben antikacılığa kız kardeşimden sonra başladım. Kız kardeşim bu işe 12 yıl önce başladı, benimse 3 yıllık geçmişim var. Ben daha yeni sayılırım. Kardeşimle aynı işi yapmak çok güzel bir duygu. Birbirimize destek ve yardımcı oluyoruz. Kardeşim daha tecrübeli olduğu için onunla konuşarak ürün alıp, satmaya çalışıyorum. Aynı meslekte olmak bizim için bir avantaj, birbirimize destek oluyoruz. 2 kız kardeşin aynı mesleği yapması çok güzel bir duygu" dedi.

'MÜŞTERİLERİN DE HOŞUNA GİDİYOR'

Müşterilerin abla-kardeş aynı mesleği yaptıklarını gördüğünde şaşırdıklarını söyleyen Vanlı, "Abla-kardeş çalışmanın birçok avantajları var. Bazen komik olaylar yaşayabiliyoruz. Bir keresinde bana gelen müşteri farklı fiyat verdi. Kardeşime gidince de farklı fiyat söylemiş. Sonrasında biz birbirimizle fiyat araştırması için konuştuğumuzda ortaya komik bir durum çıkmıştı. Müşteriler, abla-kardeş çalıştığımızı görünce şaşırıyor ama yıllardır bizi göre göre alıştılar. Bazen hangimizin abla olduğunu soruyorlar. 2 kız kardeşin bu işi yapması müşterilerin de hoşuna gidiyor. Bu işe sonradan başladığım için kardeşimden satış tekniklerini öğrendim. Hala da öğrenmem gereken birçok şey var. Kardeşim daha tecrübeli olduğu için ben ondan öğreniyorum" diye konuştu.

'BU MESLEĞİN KUŞAKTAN KUŞAĞA GEÇMESİNİ İSTERDİM'

Vanlı, "Bu mesleğin kuşaktan kuşağa geçmesini isterdim. Çocuklarımın bu işe devam etmesini isterdim ama çocuklarımda bu mesleğe ilgi yok. O yüzden bu iş kız kardeşimle bizde kalacak. Bu işe benim de başlamam kardeşimle aramı daha da güçlendirdi. Çünkü gün boyu akşama kadar beraber oluyoruz. Babam bu işi yapmamıza her zaman destek oldu. Bu iş babamın da sevdiği bir meslekti. Babam meslek olarak yapmıyordu ama biz bu işi meslek olarak seçtik. Biz kardeşimle daha önce ortaktık. Sonrasına karşı dükkan, burası boş kalınca yerlerimizi ayırarak, işlerimizi büyütmüş olduk. Zaten birbirimize yakın olduğumuz için aynı dükkanda birleşmek gibi bir düşüncemiz yok. Ortak gibi sayılıyoruz" dedi.

