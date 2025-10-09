Haberler

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan Aile Yılı Kapsamında Ziyaretler Yapıyor

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 'Aile Yılı' kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştirerek ailelerle bir araya geldi. Ayrıca Babaeski'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası voleybol turnuvası da başladı.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Orhan ile beraberindeki Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi ve Babaeski Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personelleri, 4 aileyi evinde ziyaret etti.

Ailelerle bir süre sohbet eden Orhan, ailelerin isteklerini dinledi.

Ailenin Türk toplumunun en önemli yapı taşı olduğunu ifade eden Orhan, güçlü toplum ve huzurun yarınların en güçlü teminatı olduğunu belirtti.

Amatör Spor Haftası

Babaeski'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Babaeski Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilen turnuvanın ilk müsabakası Yerel Yönetimler ile Gençlik Spor takımları arasında yapıldı.

Turnuva, Kaymakam Tamer Orhan'ın ilk atışıyla başladı.

Programa Belediye Bakanı Fırat Yayla da katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
