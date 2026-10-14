Babacan, fon dolandırıcılığında SPK'yı eleştirdi ve 'alternatif bizleriz' dedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yaşanan son gelişmelerden sonra bir kez daha gördük ki Türkiye'nin yeni bir yola şiddetle ihtiyacı var. Hesap soran fakat yol gösteren bir muhalefete ihtiyacı var ülkenin. 'Bu insanlar ülkeyi yönetir, dosdoğru yönetir, dürüstçe yönetir' dedirten bir alternatife ihtiyacı var ülkenin. O alternatif bizleriz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, sermaye piyasasında yaşanan işlemlere ilişkin soruşturmayla ilgili, "Fon dolandırıcılığı iddiaları ayyuka çıkalı neredeyse 1 ay oldu; tam 1 ay. Hala pek çok sorunun cevabını alabilmiş de değiliz. Bir emeklimizin aylık 10 bin lira kira geliri olduğunda banka kayıtlarından yakalayıp, 'Sen bunun beyannamesini ver, daha sonra da bana vergisini öde' diye resen harekete geçebilen devlet kurumları, milyarlarca dolarlık bu dolandırıcılığı nasıl oldu da yakalayamadı? Hala cevabını vermiş değiller. Denetim ve gözetimden sorumlu kurumların elini kimler tuttu? Hala cevabını vermiş değiller. Şu Meclis'e gönderdikleri yasa teklifine bir bakın. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda arkadaşlarımız gerekli eleştirileri ve önerileri uzun uzun dillendirecek ama gelin görün ki bu teklifin tam da göbeğinde büyük bir çelişki var. Bu teklifte SPK bu skandalın merkezinde yer alan bir kurum olmasına rağmen tasfiye yöntemlerini, değerleme esaslarını, dağıtım sırasını, ara ödemeleri belirleme yetkisi SPK'ya veriliyor. Ayrıca bazı varlıkların borsa dışında satılmasına izin verme konusunda da SPK yetkili kılınıyor. SPK Başkanı aynı başkan, kurul aynı kurul. Defalarca söyledim; gözetim ve denetimden sorumlu tüm kurumların yöneticilerini ve sorumluluk zincirindeki bütün insanları, tümünü görevden almadan bu işi sağlıklı götürmeniz, yönetmeniz mümkün değil. Adil sonuçlar, hukuka uygun sonuçlar elde etmeniz de mümkün değil. Diyoruz ya, 'Şer üçgeni' diye. Bir, menfaat şebekesi. İki, bunların siyasi iktidar içindeki destekçileri. Üç, bürokrasi içindeki destekçileri. Şu ana kadar sadece menfaat şebekesinin mensuplarıyla ilgili ağırlıklı olarak operasyonlar yapıldı; gözaltılar, tutuklamalar. Üçgenin diğer iki ayağıyla ilgili, siyasi iktidar içinden ve bürokrasi içinden bu dolandırıcıları destekleyenlerle ilgili neler yapıldı?" diye konuştu.

'LİSTEYİ AÇIKLAYIN'

Babacan, piyasalarda işlem yapan kişilerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyleyerek, "Bir aydır herkes söylüyor değil mi? Şu listeyi bir açıklayın. 'Madem önünde' diyorlar, bir açıklayın. Kim kimmiş herkes bir öğrensin. Bu arınmayı yapmadan bu kadar büyük bir yolsuzluğun dosyasını kapatamazsınız. Soruyorum; 100 tane açgözlü hırsızı ele vermemek için size 2023'te oy veren 28 milyon insanın hayallerini mi yıkacaksınız? 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye çıktığınız bu yolda, parmağından yüzüğünü, kolundan bileziğini, kulağından küpesini çıkarıp size verenlerin hayalindeki Türkiye bu muydu Sayın Erdoğan? Yola çıkarken size verilen yüzükler, bilezikler, küpeler; yıllar sonra birileri ihya olsun diye size verilmedi ki. O iyi niyetli vatandaşlarımız, 'Siz gelin; bu ülkede yolsuzlukları önleyin, yoksulluğu önleyin, yasakları önleyin' diye size destek verdi. Bazıları hala veriyor" dedi.

'ALTERNATİF BİZİZ'

Babacan, iktidarın değişmesi gerektiğini belirterek, "Bu iktidar değişecek, bütün Türkiye değişecek. Milletimiz nefes alacak inşallah; adaletle, demokrasiyle, özgürlüklerle. Biz buna inanıyoruz. Yaşanan son gelişmelerden sonra bir kez daha gördük ki Türkiye'nin yeni bir yola şiddetle ihtiyacı var. Hesap soran fakat yol gösteren bir muhalefete ihtiyacı var ülkenin. 'Bu insanlar ülkeyi yönetir, dosdoğru yönetir, dürüstçe yönetir' dedirten bir alternatife ihtiyacı var ülkenin. 'Bunlar işin ehli, çalmaz çaldırmaz ve bunlar ülkeyi düze çıkarır' dedirten bir alternatife ihtiyacı var şu anda ülkenin. ve o alternatif işte burada. O alternatif bizleriz arkadaşlar. O alternatif hepimiziz. Çok yakında inşallah bu ülkeyi el birliğiyle düzlüğe çıkaracağız. Artık beceriksizliği hepten ayyuka çıkmış bu iktidardan ülkemizi inşallah el birliğiyle kurtaracağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı