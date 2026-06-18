D-8'in 29. Kuruluş Yıl Dönümü... Ali Babacan: Bir 29 Yıl Daha Beklemeyelim, Elimizi Çabuk Tutalım

(İSTANBUL) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, D-8'in 29. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, "Bir 29 yıl daha beklemeyelim, elimizi çabuk tutalım. Aksi halde 'Su uyur, düşman uyumaz' sözünü hatırlamak gerekir" dedi.

Saadet Partisi, D-8'in 29. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Çırağan Sarayı'nda program düzenledi. Programa, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhasasneh katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuşmasına, D-8'in 29. kuruluş yıl dönümü programını düzenleyen Saadet Partisi'ne teşekkürlerini ileterek başladı. Babacan, D-8'in 1997 yılında çok temel bir soruya cevap vermek amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, o dönemde dünyada barışa, daha fazla diyaloğa, hakça bir düzenin kurulmasına, adalet ve eşitlik arayışına ve demokrasinin ilerlemesine güçlü bir ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

"D-8 ÜLKELERİ ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP"

Ali Babacan, şöyle konuştu:

"29 sene sonra bugün dünyadaki tabloya baktığımızda, aslında maalesef bu hedeflerin hemen hemen tamamında bir iyileşme olmadığı gibi, geriye doğru gidişi üzülerek gözlemliyoruz. Baktığımızda diyalog diyoruz ama pek çok uluslararası kuruluş zayıflıyor. Çok taraflılık dünyada artık zemin kaybediyor. Hukuk, özellikle de uluslararası hukuk artık çalışmıyor. Güç kimin elindeyse onun dediği oluyor. İnsan hayatı çoğu zaman sadece rakamlardan ibaret olarak anılıyor. Demokrasi pek çok ülkede zayıflıyor. Daha otoriter, daha merkezi rejimler dünyada gittikçe yaygınlaşıyor. Gelir dağılımı bozuluyor. Servet dağılımı bozuluyor. Bütün dünyada servet ve gelir bir avuç insanın elinde toplanıyor. Geniş kitleler yoksullukla, fakirlikle, açlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. ve belki de en önemlisi teknoloji konusunda çok geri kalıyoruz. Teknolojiyi sadece kendi başına bir alan olarak görmemek gerekiyor. Teknoloji bugün artık ekonomi demek. Teknolojiye sahip olan ekonomik üstünlüğü sağlıyor. Teknolojiye sahip olan askeri üstünlüğe de sahip oluyor. Hem ekonomide hem güvenlikte büyük bir avantaj sağlıyor teknoloji. ve maalesef bizler göreli olarak geri kalıyoruz."

Babacan, 29 yıl önce işaret edilen altı alandaki sorunlara rağmen aradan geçen sürede durumun iyileşmediğini, aksine sıkıntıların derinleşerek devam ettiğini ifade etti. DEVA Partisi Lideri Babacan, D-8 ülkelerinin nüfus, ekonomik büyüklük, ticari bağlantılar ve genç nüfus açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyelin koordinasyon ve iş birliğiyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"TEMİZ SİYASET" VURGUSU...

Ali Babacan, "Önce insan" anlayışının esas alınması gerektiğini belirterek, eğitim sistemlerinin güçlendirilmesi, insan kaynakları politikalarının geliştirilmesi ve her bireyin en yüksek katkıyı sunabileceği bir yapının kurulması gerektiğini söyledi. Devlet kurumlarının saygın, itibarlı ve öngörülebilir olması gerektiğini vurgulayan Babacan, ülkelerin gücünün kurumlarının toplam gücünden oluştuğunu ifade ederek, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini, temiz siyaset ve iyi yönetişimle ülkelerin yönetilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi. Babacan, "Evimizin içini toparlayacağız, ama ülkeler arası ilişkileri de geliştirmek için gayret göstereceğiz" dedi.

Zamanın hızlı geçtiğini belirten Ali Babacan, "Bir 29 yıl daha beklemeyelim, elimizi çabuk tutalım. Aksi halde 'su uyur, düşman uyumaz' sözünü hatırlamak gerekir" dedi. Son üç yılda bölgede yaşananlara dikkat çeken Babacan, "Gazze'nin büyük bölümü işgal altına girmiştir. Batı Şeria'da işgal ilerlemektedir. Lübnan'ın güneyi kademeli olarak işgal edilmektedir. Suriye'de işgal Şam'a yaklaşmıştır. Bir an önce hareket etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA