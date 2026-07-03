Ali Babacan: Enflasyon Karşısında Eriyen Maaşları Telafi Etmemek, Emekçinin Hakkını Gasbetmektir

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücrete ara zam yapılmamasını eleştirerek, "Enflasyon karşısında eriyen maaşları telafi etmemek, milyonlarca çalışanın ve emeklinin alın terini görmezden gelmektir. Bu hakkı vermemek emekçinin, emeklinin hakkını gasbetmektir; kul hakkına girmektir" dedi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK bile ilk altı ayda tüketici fiyatlarının yüzde 18 arttığını bugün açıkladı ama asgari ücretliye tek kuruş zam yok. Açlık sınırı olmuş 35 bin 759 lira, asgari emekli maaşı için bugün iktidarın Meclis'e önerdiği rakam 23 bin 552 lira. Enflasyon karşısında eriyen maaşları telafi etmemek, milyonlarca çalışanın ve emeklinin alın terini görmezden gelmektir. Bu hakkı vermemek emekçinin, emeklinin hakkını gasp etmektir; kul hakkına girmektir. Vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruyan, öngörülebilir bir ekonomi politikasını inşallah biz hayata geçireceğiz. Emekçiyi de emekliyi de çaresiz bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA