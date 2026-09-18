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Babacan'a dert yanan şoför esnafı: "Mazot 103 lira, mağduruz"

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Babacan'a dert yanan şoför esnafı: 'Mazot 103 lira, mağduruz'
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Elazığ'ın Keban ilçesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a dert yanan şoför esnafı, "Mazot 103 lira kurtarmıyor mağduruz. Tarlayı satıp arabayı yeniledim eve ancak ekmek götürebiliyoruz. Allah sonumuzu hayretsin gidişat hiç iyi değil "dedi.

(ANKARA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a dert yanan şoför esnafı, "Mazot 103 lira kurtarmıyor mağduruz. Tarlayı satıp arabayı yeniledim eve ancak ekmek götürebiliyoruz. Allah sonumuzu hayretsin gidişat hiç iyi değil "dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ'ın Keban ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Şoför esnafı bir vatandaş, Babacan'a son mazot zammı üzerinden dert yandı.

Esnaf, aracın giderlerini sıraladıktan sonra "Zam yapınca yolcu düşüyor, nasıl zam yapacaksınız? Mazot 103 lira kurtarmıyor. Tarlayı sattım, arabayı yeniledim. Para kazanıp yenileme değil. Akşamdan akşama evimize ekmek götürüyoruz. Mağduruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok sıkıntılı" dedi.

Kaynak: ANKA
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