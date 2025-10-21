Aziz İhsan Aktaş'ın "İSFALT ihalesinde yaklaşık maliyet ve fiyat bilgisini önden öğrendiği" iddiası

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın şüpheli Mustafa Mutlu üzerinden İSFALT'ın bir ihalesinde, yaklaşık maliyet ve fiyat bilgisini öğrendiği, bu sebeple, ihalede eşitlik, rekabet ve yaklaşık maliyetin gizliliği ilkelerinin ortadan kalktığı ve ihaleyi örgüte ait firmanın aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede yer alan 31. eylemde, Esenyurt Belediyesinin 25 Eylül 2024'teki pazarlık usulüyle yapılan ihalenin Aktaş'ın sahibi olduğu firmanın kazanmasına ilişkin değerlendirmelerde, ihalenin usulüne ilişkin belediyeye itirazlar yapıldığı ancak reddedildiği belirtildi.

"Ahmet Özer'in başkan olduktan sonra belediyede yapılanmaya gittiği" iddiası

Şüpheli Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin ihale sistemi ile ilgili birim müdürleri ve sorumlu başkan yardımcılarını değiştirdiği, arkadaşı Cevdet Özister'i danışman olarak atayıp, bazı akrabalarını belediyede çeşitli birimlere getirerek yapılanmaya gittiği aktarılan iddianamede, Özer'in başkanlığının 7. ayında yapılan en yüksek tutarlı ihaleyi Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne ait firmanın kazandığı ifade edildi.

İddianamede, söz konusu tespitlere ilişkin Aktaş'ın Özer'le görüştüğünü kabul ettiği, iki şüphelinin 22 Kasım 2023-26 Ekim 2024 arasında çok sayıda 0 metreden ortak baz verilerinin olduğu kaydedildi.

Örgüt üyesi Ümit Gözütok'un ihale öncesinde, belediye başkan yardımcısı dahil olmak üzere ihale sürecinde görevli tüm belediye görevlileri ile belediye içinde rahat görüşme sağlaması, toplantı yapması, hazırladıkları yaklaşık maliyet evrakı ve teknik şartnameyi ihale yetkililerine vermesi ve istedikleri şartta işi ilana çıkartmaları, ihaleyi alan firmaya süre kazandırmak için "şikayet yapıldı" bahanesiyle pazarlık usulü ihale yapmaları ve firmaya avantaj sağlamaları gibi hukuka aykırı fiillerin belediye görevlileri huzurunda alenen yapıldığı kaydedilen iddianamede, ihalenin Aziz İhsan Aktaş'a verileceğinin diğer firmalarca bilindiğine ilişkin tespitler de dikkate alındığında, 2 ihalenin Özer'in bilgisi ve talimatıyla Aktaş'a verildiği anlatıldı.

İddianamede, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinildi

İddianamede "Cumhuriyet Başsavcılığımızın **** sayılı dosyasıyla 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' hakkında soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim organizasyonunun suç örgütü tarafından şekillendirildiği, birim müdür ve amirleri dışında genelde sözde 'danışman' ünvanına sahip örgüt üyelerinin iştirak ve bağlı birimleri yönettikleri, bu birimlerin başındaki genel müdür ve müdürlere talimat verdikleri görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildikten sonra kurduğu sistemde, belediye ve iştiraklerinin yapacağı ihalelerde, ihaleyi kazanacak yüklenici firmayı belirledikleri, sözleşme bedelinin en az yüzde 10-12 oranında kendilerine verilecek pay konusunda firmayla önceden anlaşma sağladıkları aktarılan iddianamede, bu payın ihale sözleşme bedeline eklendiği, yüklenici firmaya külfet getirmediği, her hak ediş döneminde iştirak veya birimden sorumlu kişiye teslim edildiği vurgulandı.

İddianamede, suç örgütünün faaliyet şemasında, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, yaptığı ihaleler ve bu ihalelerden alınacak paydan sorumlu kişinin örgüt üyesi İbrahim Bülbüllü olduğu, Florya'da bulunan İBB'ye ait başkanlık konutunu ofis olarak kullanan Bülbüllü'nün, İmamoğlu ve İBB yolsuzluk soruşturmasının şüphelisi örgüt yöneticisi Fatih Keleş'e bağlı olduğu, bu kişilerden aldığı talimatları başkanlık konutunda müteahhitlere ilettiği, müteahhitlerden alınacak paraları ise çoğunlukla Beylikdüzü'nde bulunan, kendisine ait ofiste telsim alıp Keleş'e teslim ettiğine dikkati çekildi.

"İhalelerde eşitlik, rekabet ve yaklaşık maliyetin gizliliği ilkeleri ortadan kalktı"

İddianamede, "Ekrem İmamoğlu suç örgütünün İETT'nin yaptığı, özellikle büyük montanlı ihaleleri alacak firmayı önceden belirledikleri, toplam 9 garaj üzerinden yürütülen sistemde, garajların suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Remzi Baka arasında paylaştırıldığı görülmüştür." denildi.

İSFALT Anadolu Yakası Asfalt ve Asfalt Yama Yapılması İhalesi'nin açık ihale şeklinde yapıldığı, Aktaş'ın söz konusu kuruma ihale danışmanlığı yapan şüpheli Mustafa Mutlu üzerinden yaklaşık maliyet ve fiyat bilgisini öğrendiği aktarılan iddianamede, bu sebeple, ihalede eşitlik, rekabet ve yaklaşık maliyetin gizliliği ilkelerinin ortadan kalktığı ve ihaleyi örgüte ait firmanın aldığı belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Halil Yanmaz, Erdem Ay ve Zafer Sola'nın gizli kalması gereken yaklaşık maliyet fiyat bilgisini Mustafa Mutlu ile paylaşarak, ihaleyi Aktaş'a ait firmanın kazanmasına neden oldukları vurgulandı.