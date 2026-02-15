Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Sırbistan ile enerji ve ulaştırma alanlarında güçlü işbirliği" vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan'daki resmi ziyaretinde iki ülke arasında enerji ve ulaştırma alanlarında önemli yatırımlar yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Sırbistan'a doğal gaz tedarikine başlandığını belirten Aliyev, çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan ile enerji ve ulaştırma alanlarında geleceğe yönelik net planlarının bulunduğunu ve önemli miktarda yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da mevkidaşı Aleksandar Vucic ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sırbistan ve Azerbaycan'ın özellikle enerji ve ulaştırma alanlarında geleceğe yönelik net planlarının bulunduğunu belirten Aliyev, ülkesinin elektrik santrali inşası ve mevcut santrallerin yenilenmesi de dahil olmak üzere Sırbistan'a önemli miktarda yatırım yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Aliyev, yerli enerji üretiminin son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Azerbaycan, kısa süre önce Sırbistan'a doğal gaz tedarikine başladı. Bugün de ihracat miktarlarını artırma ve doğal gazın elektriğe dönüştürülmesi konusunda anlaştık. Böylece hem iç pazara yönelik temiz enerjiye sahip olacağız hem de yakın gelecekte Sırbistan için ihracat fırsatları oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da 2 megavatlık kullanılmayan elektrik üretim kapasitesi bulunduğuna dikkati çeken Aliyev, "Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan enerji santralleri inşa ettiğimiz için bu rakamlar artmaya devam edecek. Bu konuda da Sırbistan ile güçlü işbirliğine hazırız." dedi.

Aliyev, bugünkü ziyareti kapsamında Sırbistan'ın Niş kentinde doğal gaz enerji santrali inşaatı için ön anlaşma imzalandığını aktararak, bu tarz santrallerin yapımının 2 yıldan fazla sürdüğünü, gelecek 2-3 ayda projenin tasarımını tamamlamaya çalışacaklarını belirtti.

Öte yandan Aliyev, basın toplantısı öncesinde Sırbistan-Azerbaycan Stratejik Ortaklık Konseyi'nin ilk oturumunda da Sırbistan'da kurulacak doğal gaz santrali projesinin Azerbaycan'ın Avrupa'daki en büyük yatırımlarından biri olacağını söyledi.

Aliyev'in Sırbistan ziyareti kapsamında, Sırbistan'da doğal gaz santralinin inşasını öngören ön anlaşma dışında gıda güvenliği, ekonomi, telekomünikasyon, kültür, spor ve sağlık alanlarında 6 işbirliği anlaşmasının daha imzalandığı kaydedildi.

