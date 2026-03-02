Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'u kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Overçuk'la görüştü.

Overçuk, bölgede artan gerginlik ve karmaşık koşullar altında Rusya vatandaşlarının İran'dan tahliyelerine sağlanan destek dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Taraflar, Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin gündemine ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Rus hava sahasında açılan ateşte hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçak da gündeme geldi.

Overçuk, Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Ekim 2025'te Duşanbe'de gerçekleştirdiği görüşmede varılan mutabakatlar doğrultusunda, uçağın düşmesiyle ortaya çıkan sorunların çözümü için yakın zamanda kapsamlı ve pratik adımların atılacağını belirtti.

Azerbaycan ile Rusya arasında karşılıklı faydaya dayalı ekonomi, yatırım, sanayi ile ulaştırma ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak iradeye işaret edilen görüşmede, "Kuzey Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru"nun geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi yönündeki ortak niyet teyit edildi.

Görüşme, dostane ve yapıcı bir atmosferde geçti.

Overçuk, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev'le görüştü

Overçuk, temasları kapsamında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile de bir araya geldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin tüm güncel boyutlarının ele alındığı görüşmede, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere sanayi, enerji, ulaştırma, lojistik, tarım ve sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hususları ele alındı.

Rusya ile Azerbaycan arasında kara yolu, demir yolu ve deniz taşımacılığıyla yük taşımalarının daha da artırılmasına yönelik alınabilecek tedbirleri değerlendiren Overçuk ve Mustafayev, iki ülke sınırlarındaki geçiş noktalarının gelecekte modernize edilmesini müzakere etti.

Görüşmede, "Kuzey Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru"nun kapasitesinin artırılması ve altyapısının iyileştirilmesine yönelik konularda görüş alışverişi yapıldı.