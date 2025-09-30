Azerbaycan ve İtalya Arasındaki Ticari İşbirliği Güçleniyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Aliyev, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'yı Cumhurbaşkanlığı konutunda resmi törenle karşıladı. İki liderin baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Aliyev, toplantıda, siyasi ilişkilerin en yüksek seviyede olduğunu belirterek, "İtalya bizim için birinci ticaret ortağıdır ve yıllar içinde ticaret hacmimiz artmaktadır. Enerji alanında birçok önemli proje hayata geçirildi. Özellikle petrol ve doğal gazımızı İtalya'ya ihraç ederek dünya piyasalarına geniş hacimde kaynak sağlayabildik. Bununla birlikte pek çok ülkenin enerji güvenliğine katkıda bulunduk." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın bugün Güney Gaz Koridoru üzerinden 14 ülkeye doğal gaz ihraç ettiğini dile getiren Aliyev, "Boru hatlarıyla ihraç edilen doğal gazın coğrafi kapsamına göre Azerbaycan dünyada birinci sıradadır. Azerbaycan petrolü İtalya'nın enerji dengesinde birinci, Azerbaycan gazı ise ikinci sıradadır. Bu işbirliği uzun yıllardır süren güçlü ortaklığımızın göstergesidir." dedi.

Aliyev ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ile elektrik enerjisi ihracatı konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Hazar'ın altından Orta Asya'dan Avrupa'ya elektrik enerjisi taşıyacak projeler işbirliğimizi daha da genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella da gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, "Aramızda büyük bir dostluk ve karşılıklı anlayış var. İtalya-Azerbaycan ilişkileri gelişiyor. Azerbaycan, Avrupa Birliği için son derece nüfuzlu bir ortaktır ve bu çerçevede işbirliğimiz daha da önem kazanacaktır." diye konuştu.

Mattarella, İtalya'nın Azerbaycan-AB ilişkilerinin güçlenmesi için katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.