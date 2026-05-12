Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, bir elektronik eşya market zincirine ait depo yandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, bir elektronik eşya market zincirine ait depoda yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü'ye bağlı Lökbatan kasabasındaki bir depoda yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 182 personel, 40 araç ve 2 helikopterin katıldığı aktarıldı.

Yangının, müdahalenin zorluğu ve rüzgarlı hava koşullarına rağmen daha geniş bir alana yayılması önlenerek kontrol altına alındığı belirtildi.

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı kaydedildi.

Yanan deponun, Bakü ve diğer illerde şubeleri bulunan bir elektronik eşya market zincirine ait olduğu öğrenildi.