Azerbaycan İran'a Yönelik İnsani Yardımlarını Artırdı

Azerbaycan İran'a Yönelik İnsani Yardımlarını Artırdı
Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla İran'a 82 ton insani yardım göndermiştir. Yardım, gıda, ilaç ve tıbbi ekipman içermektedir ve Nevruz Bayramı öncesinde bayram hediyeleri de gönderilmiştir.

BAKÜ, 19 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla İran'a ek bir insani yardım sevkiyatı yaptı.

Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC'ın çarşamba günkü haberinde, söz konusu yardımın Aliyev ile İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan arasında 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından, komşu ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla organize edildiği belirtildi.

Sevkiyatın, 76 tonu gıda ve gıda maddeleri, 4 tonu ilaç ve 2 tonu tıbbi ekipman olmak üzere toplam 82 ton yardımdan oluştuğu, beş kamyonla taşındığı, ayrıca yaklaşan Nevruz Bayramı öncesinde bayrama yönelik hediyeler ve ürünlerin de gönderildiği kaydedildi.

İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mücteba Demirçilo gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın İran'a insani yardım gönderen ilk ülke olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, bazı üçüncü ülkelerin İran'a yardım ulaştırmak için Azerbaycan topraklarını transit güzergah olarak kullanma talebiyle Bakü'ye başvurduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Okan Buruk'tan hakeme olay tepki

Hakem hakkında öyle bir şey söyledi ki...
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz

Dünyanın uykularını kaçıracak itiraf: Son 40 yılın en büyüğü
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt