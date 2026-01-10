Çinli Firmanın Azerbaycan'da İnşa Ettiği Hızı-Abşeron Rüzgar Enerjisi Santrali Hizmete Açıldı

BAKÜ, 10 Ocak (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Enerji İnşaat Şirketi (PowerChina) Huadong Mühendislik Limited Şirketi'nin inşa ettiği Hızı-Abşeron Rüzgar Enerjisi Santrali'nin açılışını gerçekleştirdi. 240 megavat kapasiteye sahip olan santral, yenilenebilir enerjide öncü olma özelliğine sahip.

Aliyev, perşembe günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada santralin tamamlanmasını ülkenin enerji kapasitesini güçlendiren önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Aliyev, projenin "uluslararası işbirliğinin başarılı bir örneği" olduğunu belirterek, tesisin Azerbaycan'ın genel kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Çin'in Azerbaycan Büyükelçisi Lu Mei de törendeki konuşmasında projeyi, yenilenebilir enerji sektöründe "dikkat çekici bir başarı ve başarılı işbirliği ve koordinasyonun parlak bir örneği" olarak tanımladı.

İki ülkenin yeşil kalkınma alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda uzlaşıya vardığını, Çinli şirketlerin Azerbaycan'da yeni enerji ve ilgili sektörlerde aktif rol aldığını belirten Lu, Çin'in kalkınma fırsatlarını dünya ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Şirketin verdiği bilgilere göre Hızı-Abşeron santrali Azerbaycan'ın en büyük rüzgar enerjisi. Mart 2024'te yapımına başlanan santralin inşası Aralık 2025'in sonu itibarıyla tamamlandı.

Abşeron ve Hızı bölgelerinde yer alan ve 37 rüzgar türbininden oluşan santralin, yılda yaklaşık 1 milyar kilovat-saat yeşil elektrik üretmesi bekleniyor. Bu miktar, 300 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde.