Haberler

Aliyev: Güney Kafkasya barış bölgesine dönüşüyor

Aliyev: Güney Kafkasya barış bölgesine dönüşüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bişkek'te Ermenistan ile barış sürecine değinerek ticaret hacmini artırmak ve yeni ulaşım hatları kurmak istediklerini, Güney Kafkasya'nın barış bölgesine dönüştüğünü söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya'nın barış bölgesine dönüştüğünü söyleyerek Ermenistan ile karşılıklı ticaret hacmini artırmak, ürün yelpazesini genişletmek ve yeni kara ulaşım hatları oluşturmak üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Aliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) +" formatındaki toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Aliyev, Azerbaycan'la Ermenistan arasında yürütülen barış sürecinden söz etti.

Aliyev, bir yılı aşkın süre önce Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasının metnini paraf ederek 30 yıldan fazla süren çatışmaya son verdiğini belirterek, "Uzun yıllar çatışma bölgesi olan Güney Kafkasya, barış bölgesine dönüşmektedir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan olarak Ermenistan'a petrol ürünleri tedarik ettiklerini ve üçüncü ülkelerin yük transitini sağladıklarını bildiren Aliyev, "Ermenistan ile karşılıklı ticaret hacmini artırmak, ürün yelpazesini genişletmek ve yeni kara ulaşım hatları oluşturmak üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Aliyev, ülkesinin toprakları işgal altında bulunduğu zaman Birleşmiş Milletlerin (BM) bu durumu çözüme kavuşturmak için hiçbir rol oynamadığını söyleyerek, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen kendisinin yeniden tesis ettiğini kaydetti.

?BM Güvenlik Konseyi kararlarının kısa sürede uygulanmasının ve uygun mekanizmaların geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Aliyev, "Bu yapıldığı takdirde, BM'nin otoritesinin ve örgütün çatışmaların çözümündeki rolünün artmasına katkı sağlayacaktır. Yakın zamana kadar ve dört yıl boyunca Bağlantısızlar Hareketine başkanlık eden Azerbaycan, uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride

Altının kaderi belli oluyor! Tüm gözler açıklanacak veride
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibinin haberi yok, tapu el değiştirmiş! Dublörlü vurgunun firarisi yakalandı

Aylardır aranıyordu! Meşhur merdivenden sonunda indi
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı bir insan daha
Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu

Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedini...
Giresun'da 3 günde 700'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama

İlçe diken üstünde! Hastaneler dolup taştı, beklenen açıklama geldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor

Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı bini aştı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor