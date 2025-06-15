Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Adil Dünya Düzeni Vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Adil Dünya Düzeni Vurgusu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin adil bir dünya düzeninden yana olduğunu belirterek, Güney Kafkasya'nın diyalog ve işbirliği alanına dönüşmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. Aliyev, karmaşık jeopolitik gelişmelere dikkat çekerek, ülkeler arası işbirliğinin önemini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin adil dünya düzeninden yana olduğunu belirterek, " Azerbaycan, sadece bulunduğu Güney Kafkasya bölgesinin değil tüm Avrasya'nın diyalog ve işbirliği alanına dönüşmesinin savunucusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına hitaben mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında oldukça karmaşık jeopolitik gelişmelerin yaşandığını, ulusal, bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik çok sayıda tehdidin ortaya çıktığını belirterek, ülkelerin siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, insani ve ekolojik zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu, uluslararası ilişkiler sisteminde yeni güç merkezlerinin oluştuğunu ve yeni dünya düzenine geçiş sürecinin gözlendiğini ifade etti.

Böyle bir ortamda devletlerin çıkarlarının, ülkelerin bağımsızlığının ve egemenliğinin korunmasının, barış, istikrar, işbirliği ve çok yönlü kalkınma uğrunda çabaların birleştirilmesinin son derece büyük önem taşıdığına dikkati çeken Aliyev, şunları kaydetti:

"Adil bir dünya düzeninden yana olduğunu her zaman somut faaliyetleriyle gösteren Azerbaycan, sadece bulunduğu Güney Kafkasya bölgesinin değil tüm Avrasya'nın diyalog ve işbirliği alanına dönüşmesinin savunucusudur. Dost ve ortak ülkelerle birlikte hayata geçirdiğimiz projeler, bölgesel ve uluslararası güvenliğe önemli katkılar sağlamakta, hem doğu ile batı hem de kuzey ile güney arasında yapıcı ve gelecek vadeden işbirliği için elverişli bir zemin oluşturmaktadır.

Bugün adil bir dünya adına yeni jeopolitik düzenin oluşması, devletlerin siyasi sorumluluk ilkesine dayanan tutarlı ve amaçlı faaliyetlerine bağlıdır. Ülkeler ancak karşılıklı saygı ve güvene, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine dayanan, çağdaş meydan okumalara yanıt verebilen etkili işbirliğini hayata geçirerek bu sürece gerekli katkı sunabilirler."

Aliyev, Azerbaycan'ın milli çıkarlarını temel alarak yeni koşullar altında bağımsız politikasını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, ülkesinin anayasası ve egemen haklarına dayanarak barış, işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma için yeni dünya düzeninde etkin bir aktör olmaya çalıştığını ifade etti.

Konferansta Efkan Ala başkanlığındaki AK Parti heyeti de yer alıyor

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen "Yeni dünya düzeni: jeopolitik yönler ve küresel zorluklar" başlıklı konferansa ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Bulgaristan ve Sırbistan'dan yetkililer ve uzmanlar katılıyor.

Etkinlikte Türkiye'den AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer alıyor.

Konferansa ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Staroviç, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Lideri Aktam Haitov, Türkmenistan Demokrat Parti Başkanı Ata Serdarov ile Kazakistan Amanat Partisi İcra Sekreteri Daulet Keribek de iştirak ediyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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