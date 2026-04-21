Ayvalık zeytinyağı YÖREX'te tanıtılacak

Ayvalık Ticaret Odası, Antalya'daki 14. Yöresel Ürünler Fuarı'nda, zeytinyağında uygulanan karekod sistemini tanıtarak, coğrafi işaretli zeytinyağını taklit ve tağşişten korumayı hedefliyor.

Ayvalık Ticaret Odası, Antalya'da 22-23 nisanda düzenlenecek 14. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), zeytinyağında uygulamaya konan karekod sistemini tanıtacak.

"Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla kapılarını açacak fuarda yerini alacak Ayvalık Ticaret Odası, coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağını taklit ve tağşişten korumak amacıyla geliştirdiği yeni takip sistemini kamuoyuna sunacak.

Karekod sistemiyle tüketiciler, ürünün tarladan sofraya kadar olan tüm aşamalarını dijital olarak takip edebilecek.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bir ilk olan bu uygulamayla coğrafi işaretli zeytinyağımızın güvenilirliğini garanti altına alıyor, markamızı dünya standartlarında bir koruma kalkanına alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
