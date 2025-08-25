Ayşe Böhürler, Kar Tanesi Gelinlik Evi ve Sahaflar Çarşısı'nı Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Talas Belediyesi tarafından açılan Kar Tanesi Gelinlik Evi ve Sahaflar Çarşısı'nı gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Böhürler, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'la ilk olarak Kar Tanesi Gelinlik Evi'ni ziyaret etti.

Böhürler, belediyenin uygun fiyatlı gelinlik ve abiye modellerini getirerek, halkın hizmetine sunduğunu ifade etti.

Sahaflar Çarşısı'nı da gezen Böhürler, hizmetleri için Yalçın'a teşekkür etti.

Yalçın da Talas'ta yaşayan tüm vatandaşların hayatlarına dokunmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.