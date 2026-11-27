Aydın Valisi Varol, Söke'de yapımı süren Novada kavşağında inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın Valisi Osman Varol, Söke'de yapımı süren Novada kavşağında inceleme yaptı ve proje hakkında bilgi aldı. Varol, kavşağın yaz sezonundaki trafik yoğunluğu başlamadan tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Aydın Valisi Osman Varol, Söke ilçesinde yapımı devam eden Novada kavşağında incelemelerde bulundu.
Varol, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar'dan proje hakkında bilgi aldı.
Varol, kavşağın Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından biri üzerinde bulunduğunu, yaz sezonundaki trafik yoğunluğu başlamadan projenin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Kaynak: AA