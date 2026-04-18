Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin sahte sertifika düzenlediği iddia ediliyor.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca çeşitli eğitimlerle sertifika verecekleri vaadinde bulundukları öğrenciler adına sahte belge düzenledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden yakalanan 17'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Operasyon kapsamında bir şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışma devam ediyor.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 Nisan'da çeşitli eğitimlerle sertifika verecekleri vaadinde bulundukları öğrencilere sahte belge düzenledikleri iddia edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirilmişti.

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 517 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
