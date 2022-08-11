Aydın haberi! Germencik'te vatandaşlara aşure ikram edildi Aydın gündem haberi | Germencik Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Germencik Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, birlik ve beraberlik duygularının muharrem ayında da ön plana çıktığını söyledi. Öndeş, aşure hayrının yarın da Ortaklar Mahallesi'nde yapılacağını kaydetti. Belediye tarafından hazırlanan yaklaşık 2 bin kişilik aşure, meydana gelen Germenciklilere ikram edildi. Güncel AA / Necip Uyanık Mustafa Kemal Atatürk Fuat Öndeş Güncel Haberler

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