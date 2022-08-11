Haber : Aydın haberi! Germencik'te vatandaşlara aşure ikram edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi! Germencik'te vatandaşlara aşure ikram edildi

 - Güncelleme:
Aydın haberi! Germencik'te vatandaşlara aşure ikram edildi

Aydın gündem haberi | Germencik Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Germencik Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, birlik ve beraberlik duygularının muharrem ayında da ön plana çıktığını söyledi.

Öndeş, aşure hayrının yarın da Ortaklar Mahallesi'nde yapılacağını kaydetti.

Belediye tarafından hazırlanan yaklaşık 2 bin kişilik aşure, meydana gelen Germenciklilere ikram edildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Fuat Öndeş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title