Haberler

Aydın'da Tribün Çökmesi ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, tribün çökmesi ve yangın senaryosuna yönelik toplam 207 yaralı tespit edilerek, 429 personel müdahalede bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tribün çökmesi ve yangın senaryosuna yönelik toplu yaralanma tatbikatı yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, yapımı devam eden Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çökme ve yangın sonrası olay yeri yönetimi oluşturuldu, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 21'i ağır, 61'i orta düzey, 120'si hafif yaralı ve 5'i ölü olmak üzere toplam 207 kişi tespit edildi.

Yaralılara sahra hastanesinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi.

Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, Kızılay ve hastane ekiplerinden 429 personel ve 39 araç katıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakam bomba: Matematik hesabıdır
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Talisca'dan ayrılık iddialarına jet hızında cevap

Talisca'dan bomba paylaşım
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Kaptanlar neden değişti? Serdal Adalı merak edilen soruyu yanıtladı

Kaptanlar neden değişti? Merak edilen soruyu yanıtladı
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.