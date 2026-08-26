Aydın'da kuru incir sezonu 850 TL ile açıldı

AYDIN'da yeni sezonun ilk kuru inciri kilosu 850 TL'den satın alındı.

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın'da kuru incir sezonu başladı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk kuru incir alım töreni, Aydın Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi. Törene, Aydın Valisi Osman Varol ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'un yanı sıra 16 üretici ve çok sayıda davetli katıldı. Programda sezonun ilk kuru inciri 850 TL'den satın alındı.

Vali Varol incir hasadına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın geleceğini belirtip, "Türkiye'nin dünyanın en bereketli topraklarına sahip memleketlerinden biri, Aydın'ımızın artık şehirle özdeşleşmiş en önemli tarımsal ürünü olan, ülkemizin dünyadaki üretiminin neredeyse yüzde 30'unu karşıladığı ve bunun içerisinde de Aydın'ımızın bu toplam üretimin yüzde 60'ını ortaya çıkardığı, tüm dünyada bu ürünle meşhur olmuş, dediğim gibi adıyla özdeşleşmiş incirimizin hasadı bir süre önce başladı. Öncelikle ben bu hasat döneminin hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum. Bu seneki hasadımız çok güzel başladı. Allah nasip ederse önümüzdeki pazartesi günü hasadımıza Sayın Bakanımız da katılacak. Burada birlikte olacağız. Yine mevzumuz incir olacak, yine mevzumuz üreticimiz olacak, yine mevzumuz bu işten daha fazla katma değer elde etmek olacak. Benim de bu sene ilk kez katıldığım bu törenle de fiyatını, tabii 'kılavuz fiyatı', 'sembolik' fiyatı fiyatını burada açıklıyoruz.Hayırlı uğurlu olması temennisiyle bu yılki fiyatı 850 TL olarak açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi

Haber - Kamera : Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı