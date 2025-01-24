Aydın'da Sahte Yağ Operasyonu: 2.940 Litre Tağşişli Yağ Ele Geçirildi
Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan operasyonda, sahte yağ üretenlere yönelik 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iki şüpheli sürücüye toplamda 153 bin lira ceza uyguladı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde sahte yağ üretenlere yönelik operasyonda 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki panelvan minibüsü durdurdu.
Yapılan aramalarda 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirldi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iki sürücüye toplam 153 bin lira ceza uyguladı.