Aydın'da Sahte Yağ Operasyonu: 2.940 Litre Tağşişli Yağ Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde sahte yağ üretenlere yönelik operasyonda 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki panelvan minibüsü durdurdu.

Yapılan aramalarda 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iki sürücüye toplam 153 bin lira ceza uyguladı.