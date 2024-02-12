Aydın'da Sahte Para Operasyonu: 1 Tutuklama
Aydın'ın Söke ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde sahte para vererek alışveriş yaptığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 132 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.C.S. tutuklandı, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.