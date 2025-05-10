Aydın'da Polisler ve Ailelerine Yönelik Etkinlik Düzenlendi

Aydın'da polisler ve ailelerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen etkinlikte İl Müftüsü Hasan Güneş, dua etti.

Burada konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, huzur ve güven ortamının devam etmesinde büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan mesai arkadaşları ve aileleriyle bir arada olmaktan mutlu duyduğunu söyledi.

Etkinlikte polisler, halat çekme, çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma yarışı yaptı.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve kurum müdürleri de katıldı.