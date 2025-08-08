Aydın'da Marketlerde Ölçü ve Tartı Aletleri Denetlendi

Aydın'da Marketlerde Ölçü ve Tartı Aletleri Denetlendi
Güncelleme:
Aydın'da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ölçü ve tartı aletlerini denetledi. Elektronik basküller ve diğer ölçüm cihazlarının uygunluğu kontrol edildi ve mevzuata aykırı cihazlar için yasal işlem başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde marketlerde kullanılan terazi, elektronik basküller ve baskı tertibatlı ölçüm cihazlarının damga süreleri, teknik uygunlukları ile doğru ölçüm yapıp yapmadıkları ayrıntılı şekilde kontrol edildi.

Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fatih Ulutaş da çalışmalara katılarak saha denetimlerini yerinde takip etti.

Kontrolllerde, mevzuata aykırı kullanılan cihazlar tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
