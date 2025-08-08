Aydın'da marketlerde ölçü ve tartı aletleri denetlendi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde marketlerde kullanılan terazi, elektronik basküller ve baskı tertibatlı ölçüm cihazlarının damga süreleri, teknik uygunlukları ile doğru ölçüm yapıp yapmadıkları ayrıntılı şekilde kontrol edildi.

Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fatih Ulutaş da çalışmalara katılarak saha denetimlerini yerinde takip etti.

Kontrolllerde, mevzuata aykırı kullanılan cihazlar tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.