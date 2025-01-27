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Aydın'da Kıl Çadırı Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

Aydın'da Kıl Çadırı Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Olukbaşı Mahallesi'nde kıl çadırı üreten işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel
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