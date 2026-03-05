Haberler

Aydın'da 24 bin dolu makaron ele geçirildi

Aydın'da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün mamulü ve elektronik sigara ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AYDIN'da polisin 4 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve tütün mamulü ile elektronik sigara ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Efeler ilçesinde bulunan 4 ayrı iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 24 bin 60 adet tütün doldurulmuş makaron, 24 elektronik sigara, 55 paket kaçak sigara ve 4 elektronik sigara likidi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
