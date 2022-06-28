Aydın'da kaçak kazıya suçüstü AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir ihbarı değerlendiren Koçarlı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Mahallesi Gözkaya mevkinde kaçak tarihi eser kazı yapıldığını belirledi. Söz konusu bölgeye dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yapan Y.A. (40) ve S.A. (52) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 kazma ve 1 dedektöre el konuldu. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel Jandarma Koçarlı Güncel Haberler

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