Aydın'da Geleneksel Deve Güreşi Festivali Düzenlendi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 39. Geleneksel Deve Güreşi Festivali gerçekleştirildi.

Belediye tarafından deve güreşi sahasında düzenlenen etkinlikte 160 deve mücadele etti.

Güreşleri, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, deve güreşlerinin geleneksel bir etkinlik olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.