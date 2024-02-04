Aydın'da Geleneksel Deve Güreşi Festivali Düzenlendi
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen 39. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde 160 deve mücadele etti. Güreşleri, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, katılanlara teşekkür etti.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 39. Geleneksel Deve Güreşi Festivali gerçekleştirildi.
Belediye tarafından deve güreşi sahasında düzenlenen etkinlikte 160 deve mücadele etti.
Güreşleri, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.
Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, deve güreşlerinin geleneksel bir etkinlik olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.