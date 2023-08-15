Aydın'da Bir Evden 60 Litre Zeytinyağı Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir evden 60 litre zeytinyağı çalan şüpheli, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı.

Olay, Yenipazar ilçesi Hamzabali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evden 2 şahsa ait yaklaşık 60 litre zeytinyağı kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili A.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN