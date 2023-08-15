Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Bir Evden 60 Litre Zeytinyağı Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir evden 60 litre zeytinyağı çalan şüpheli, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı. Olayın ardından şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir evden 60 litre zeytinyağı çalan şüpheli, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı.

Olay, Yenipazar ilçesi Hamzabali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evden 2 şahsa ait yaklaşık 60 litre zeytinyağı kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili A.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yenipazar Jandarma Hisarcık Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title