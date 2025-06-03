Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı Transfer Etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı Transfer Etti
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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 21 yaşındaki Rus pasör Viktoriia Kobzar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kobzar, yeni sezonda takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya ekibi Megabox Volley Vallefoglia forması giyen 21 yaşındaki Rus pasör Viktoriia Kobzar kadroya dahil edildi.

Açıklamada, "Aydın'a hoş geldin, Viktoriia Kobzar. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Viktoriia Kobzar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hücumu yönlendiren zekası ve pas dağılımındaki yeteneğiyle takımımıza ritim katacağına inandığımız Viktoriia Kobzar'a, yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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