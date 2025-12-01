Haberler

Aydın'a 3.42 Milyar TL'lik Sulama Yatırımı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'daki 'Çine Koçarlı Sulaması 2. Kısım İkmali Yapım İşi' için 3,42 milyar TL'lik bir yatırımı duyurdu. Proje ile modern sulama sistemleri kurulacak, su tasarrufu sağlanacak.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'daki 'Çine Koçarlı Sulaması 2. Kısım İkmali Yapım İşi'nde ihale sürecinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Yumaklı, bu projeye KDV dahil yaklaşık 3,42 milyar TL tutarında yatırım yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, küresel iklim krizi, uluslararası alanda yaşanan çatışmalar, salgın ve afet gibi olaylar nedeniyle gıda arz ve güvenliğinin tüm ülkeler açısından kritik hale geldiğine dikkati çekti. Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde halihazırda 7.2 milyon hektar arazimiz sulamaya açılmış olup, bunun 2.4 milyon hektarı son 23 yılda hizmete alınmıştır. Suyun verimli kullanılması adına 45 bin hektar alanda sulama otomasyon çalışmalarımız devam ediyor. Borulu kapalı sulama sistemlerimizin oranını ise yüzde 6'dan yüzde 38'e çıkarmış bulunuyoruz. Yenileme çalışmalarımız kapsamında da önemli mesafeler kat ettik."

"Sulamada su tasarrufu sağlayan, basınçlı su iletimi sayesinde damla-yağmurlama sulama metotları kullanılacak"

Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) su yatırımlarını sürdürdüğünü belirterek, bu kapsamda Aydın'a dev bir sulama yatırımının kazandırılacağını bildirdi. Yumaklı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Projenin ana su kaynağı Çine Çayı üzerindeki Çine Barajıdır. Çine Barajı'ndan mansaplanan su Gökbel Barajı'nda depolanıyor. Gökbel Barajı'nda depolanan su, yapımı tamamlanan 3 metre çapında 31 bin 500 metre uzunluğunda iletim boru hattı ile sulama sahasına ulaştırılıyor. Sulama sahasına ulaştırılan su ile 28 adet yerleşim biriminin faydalanacağı 144 bin 560 dekar tarım arazisi modern basınçlı sulama şebekesine kavuşacak. Böylelikle sulamada su tasarrufu sağlayan, basınçlı su iletimi sayesinde damla-yağmurlama sulama metotları kullanılacak.

"Bu projeyle yaklaşık 3,42 milyar TL tutarında dev bir yatırımı Aydın ilimize kazandırıyoruz"

Proje kapsamında çeşitli çaplarda 293.5 kilometre uzunluğunda borulu şebeke, 2 bin 163 adet sanat yapısı, 139 kilometre işletme-bakım yolu ve drenaj pompa istasyonları inşa edilecek. Sözleşmesini imzaladığımız bu projeyle toplamda KDV dahil yaklaşık 3,42 milyar TL tutarında dev bir yatırımı Aydın ilimize kazandırıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla Aydınlı hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Projemiz ile suyun her damlasını verimli kullanarak çiftçimize destek oluyor ve ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz. Aydın ilimize ve bölgemize hayırlı olsun."




