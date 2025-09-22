Haberler

Ayder Yolu Ulaşıma Açıldı

Rize'de sel ve heyelan sonrası çökme yaşayan Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yolun durumu ve tahliye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AYDER YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Rize'de sel ve heyelan sonrası çökme yaşanan Çamlıhemşin- Ayder Yaylası yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yaylayı ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Tekrar etmek gerekirse, metrekareye 450 kilograma varan yağmurların olduğunu özellikle belirtmek isterim. Birçok yerde işi kolaylamıştık. Ulaşım sağlanamayan ana arterler vardı; hem de köy yollarımız vardı. İkizdere yoludur, yine Kaptanpaşa yoludur. Bunların ulaşımlarını sağlamıştık. Dün, önceki gün itibarıyla bir kısmı; dün, bugün de an itibarıyla Çamlıhemşin-Ayder arasındaki ulaşımı sağlamış olduk. Tabii 8 noktada çok ciddi hasarlar oluştu, bunu özellikle söylemek isterim. Onları biz geçişi verdik ve bugünden itibaren de Çamlıhemşin'den ilgili yerlere, minibüs ve binek araçlarla gitmek isteyenleri buradan tahliyeler sağlamış olacağız. Çalışmalarımız mutlaka devam edecek. Özellikle hafta sonunda yapacağımız buradaki uluslararası etkinlik hasebiyle bu yolu toparlamam gerekiyor. Onun için bundan sonra kontrollü bir geçiş sağlayacağız, iş makinelerinin çalışması için" dedi.

'ACİLİYETİ ORTADAN KALDIRDIK'

Yayladan 100'ün üzerinde hastanın tahliye edildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bugün buraya 14 sorti yapıldı ve bugün 98 vatandaşımızı yerli ve yabancı insanımızı buradan tahliye ettik. Dün de aşağı yukarı 20 civarında bir vatandaşımızı, yani 100'ün üzerindeki vatandaşımızı; aciliyet arz eden ya da çok önemli programları olanları buradan tahliye etmiş olduk. Yine aciliyeti ortadan kaldırdık. Yapmamız gereken işler hala var" diye konuştu.

'HEP BERABER YARALIMIZI SARIYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, "Çalışmamız hızlı devam ediyor. Tabii Allah bizi böyle afetlerden korusun. Tabii ki tedbir almak gerekiyor. Vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlara uyarıda bulunmuştuk: 'Derelerin kenarına gitmeyin, yağış süreci boyunca dikkat edin' demiştik. Çok şükür can kaybı olmadan bu afeti yönetmiş olduk. Ama dediğim gibi, çok dikkatli olmamız lazım. Derelere çok dikkat etmemiz lazım. Çevremizi korumamız lazım. Çevrenin etkilerini görüyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz. Dolayısıyla böyle, şöyle güzel, cennet köşesi bölgemizi bu tip afetlerden korumak için de tedbirleri almaya devam ediyoruz. İfade ettiğimiz gibi, geçmişte çok daha büyük hasarlarla karşılaşırdık ama yapılan yatırımlar çerçevesinde bunların azaldığını görüyoruz. Hep beraber yaralarımızı sarıyoruz. Devletimiz güçlü. Bütün gücüyle buradaydı, 7/24 sahadaydı" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamaları sonrası Ayder'de esnafı ziyareti ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber: Mehmet Can PEÇE – Kamera: Cevahir TOPALOĞLU/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),

