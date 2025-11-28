Haberler

Ayder'de kaplıcanın açılışına sayılı günler kaldı

RİZE'de ünlü Ayder Yaylası'nda içerisinde 3 farklı havuz, hamam, sauna, tuz ve buhar odası yer alan tesis inşasında sona gelindi.

RİZE'de ünlü Ayder Yaylası'nda içerisinde 3 farklı havuz, hamam, sauna, tuz ve buhar odası yer alan tesis inşasında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Karadeniz gezisinde ziyaret ettiği ve annesi Tenzile Erdoğan'ın adını taşıyan termal tesisin yıl sonu hizmete girmesi planlanıyor. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "Gerçekten tam bir şifa kaynağı diyebileceğimiz bir suyumuz var. 55 derece sıcaklıkta çıkan hem içilebilen hem de çok büyük faydası olan bir suyumuz" dedi.

Çamlıhemşin ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda 2021 yılında başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan termal otel ve kaplıca inşaatında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adını taşıyan, yöresel mimariye uygun, yaklaşık 5 dönüm arazi üzerine 3 blok halinde 112 apart oda, 80 termal otel olarak inşa edilen termal tesiste; 3 farklı termal havuz, hamam, sauna, tuz ve buhar odası yer alıyor. Doğanın keyfini çıkarıp, yer altı kaynaklarından çıkan yaklaşık 55 derecelik sıcaklık suyun keyfini yaşamak isteyenlerin adresi olacak tesisin, sene sonu hizmete girmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Karadeniz programında ziyaret ettiği, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı unsur olacak olan kaplıca tesisinin son hali Demirören Haber Ajansı tarafından ilk kez görüntülendi.

'AYDER'E BAMBAŞKA BİR VİZYON KATIYORUZ'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "Bu kaplıcanın tarihi geçmişini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada turizm var olduysa kaplıca sayesindedir. İnsanlarımızın 'ılıcaya gidelim' sözüyle burada turizm başladı. Bu güzellikleri de yaşadıkça da bu kitlesel olarak bir turizme dönmüş oldu. Geçmişten beri günümüze kadar gerçekten tam bir şifa kaynağı diyebileceğimiz bir suyumuz var. 55 derece sıcaklıkta çıkan hem içilebilen hem de çok büyük faydası olan bir suyumuz. Şu anda Ayder'e bambaşka bir vizyon katıyoruz, Ayder bir marka haline geldi" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÖBEK TAŞINA SAHİP'

Tesis açılışı için yıl sonunu işaret eden Başkan Altun, "Eski kaplıcamız bunun çok gerisindeydi. Bu düşünceyle biz dedik, yeni bir imalata başlayalım. Geçmiş hikayesinden kopmayarak, modernize bir şekilde geleceğe taşımak kaydıyla güzel devasa bir eser yaptık. Türkiye'nin en büyük göbek taşına sahip, tuz odalarıyla, buhar odalarıyla tam bir şifa kaynağı ve hijyenik bir şekilde şifa bulabilecekleri ve Ayder'in o doyumsuz güzelliğini yaşayabilecekleri güzel bir tesis haline getirdik. Yıl sonuna kadar tesisi tamamıyla açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

