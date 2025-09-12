Avusturya ve Çin Dışişleri Bakanları Ekonomik İşbirliği ve Barışı Görüştü

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmede, ekonomik işbirliği, bilim ve kültür konularını ele aldı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Meinl-Reisinger, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang ile başkent Viyana'da bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği, güncel jeopolitik zorluklar, bilim ve kültür alanlarında işbirliği gibi konular ele alındı.

Bakanlar, etkili bir çok taraflılığın, kurallara dayalı uluslararası düzenin sürdürülmesinin ve barışın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Meinl-Reisinger, görüşmede, " Ukrayna'da barışa ihtiyacımız var. Bunun için hepimiz katkıda bulunmalıyız. Avusturya, müzakere yeri olarak buna hazırdır. Çinli mevkidaşıma, Çin'in Rusya üzerinde etkisini kullanmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladım." ifadelerini kullandı.