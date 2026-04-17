Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Antalya'da görüştü

Güncelleme:
Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelerek, barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin her iki ülke için de önemini vurguladı.

Meinl-Reisinger, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi.

Bakan Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Meinl-Reisinger, Şeybani ile verimli bir görüşme yaptığını belirterek, barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin Avusturya'nın da çıkarına olduğunu kaydetti.

İşleyen bir idare ve ülkedeki ekonomik beklentilerin, uzun vadeli istikrarın temelini oluşturacağını ifade eden Meinl-Reisinger, bu durumun, ülkedeki insanlara bir gelecek umudu vereceğini aynı zamanda mültecilerin geri dönüşünü mümkün kılacağına işaret etti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
