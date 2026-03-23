Avustralya ile Singapur, enerji güvenliği için işbirliğine gitti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin yol açtığı enerji tedarik sorunlarına karşı Singapur ile enerji güvenliği için işbirliğine gittiklerini duyurdu.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında dizel ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere petrol ürünlerinin kesintisiz akışının sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Avustralya'nın uluslararası ortakları ve köklü dostlarıyla ülkesinin ihtiyaç duyduğu yakıtı temin etmek ve enerji güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Albanese, "Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerini yönetirken yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.