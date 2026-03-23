Avustralya ile Singapur, enerji güvenliği için işbirliğine gitti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle enerji tedarik sorunlarına karşı Singapur ile işbirliği yapacaklarını açıkladı. İki ülke arasında dizel ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikinin kesintisiz akışının sağlanması konusunda mutabık kalındı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin yol açtığı enerji tedarik sorunlarına karşı Singapur ile enerji güvenliği için işbirliğine gittiklerini duyurdu.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında dizel ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere petrol ürünlerinin kesintisiz akışının sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Avustralya'nın uluslararası ortakları ve köklü dostlarıyla ülkesinin ihtiyaç duyduğu yakıtı temin etmek ve enerji güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Albanese, "Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerini yönetirken yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?

Ortalığı kasıp kavuran iddialara ilk yanıt geldi
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı