Haberler

Avustralya ve Hindistan, yıllardır sonuçlandırılamayan uranyum ihracatı anlaşmasını imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya ve Hindistan, güvenlik endişeleri nedeniyle 12 yıldır sonuçlandırılamayan uranyum ihracatı anlaşmasını imzaladı. Anlaşma, nükleer enerji işbirliğinde yeni bir dönem başlatırken, Hindistan'ın temiz enerji hedeflerine katkı sağlayacak.

Avustralya ve Hindistan, güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık 12 yıldır sonuçlandırılamayan uranyum ihracatı anlaşmasını tamamlayarak iki ülke arasındaki nükleer enerji işbirliğinde yeni bir dönemin önünü açtı.

Nine Network kanalının haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araya geldi.

Taraflar, 2014'te başlayan ancak güvenlik endişeleri nedeniyle sonuçlandırılamayan sürecin ardından, Avustralya'nın Hindistan'a uranyum ihracatının önünü açan anlaşmayı imzaladı.

Basın toplantısında konuşan Albanese, Modi'nin uranyumu yalnızca barışçıl amaçlarla kullanmayı ve sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri kapsamında yürütülmesini kabul ettiğini belirtti.

Anlaşmanın, Hindistan'ın fosil yakıt dışı enerji üretim kapasitesini artırmasına katkı sağlayacağını ifade eden Albanese, bu adımın Avustralya'nın doğal kaynaklar sektörü için de yeni bir ihracat pazarı oluşturacağını söyledi.

Modi de anlaşmanın Hindistan'ın temiz enerji hedeflerine ivme kazandıracağını kaydetti.

İki lider, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kalarak, Hint-Pasifik bölgesindeki savunma gelişmeleri konusunda istişarelerde bulunmayı ve bölgedeki barış ile istikrarın korunmasına yönelik işbirliğini sürdürmeyi taahhüt etti.

Resmi bir ziyaret için Eylül 2014'te Hindistan'a giden eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Narendra Modi ile Avustralya'nın Hindistan'a uranyum satışına onay veren anlaşmayı imzalamıştı. Ancak Hindistan'ın uranyumu barışçıl olmayan amaçlarla kullanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle anlaşma uzun süre yürürlüğe sokulamamıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolandıramadığı depremzedeye öyle bir beddua etti ki vicdanları yaraladı

Dolandıramadığı depremzedeye vicdanları yaralayan beddua!
Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip öldürdü

Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip kurşun yağdırdı
Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 4'üncü gün

Tanju Özcan'ın yargılandığı davada 4'üncü gün
Babası Asya'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor

Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor
Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye

Erdoğan'dan liderlere sürpriz hediye! Starmer ülkesine götüremedi
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir

NATO'dan Putin'i çıldırtan karar: Dünyayı felakete sürükleyebilir