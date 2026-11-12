Avustralya Ticaret Bakanı Farrell, Çin'le ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor

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SİDNEY, 12 Kasım (Xinhua) -- Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell, en önemli ticaret ve ekonomi ortakları olan Çin'le yapıcı ve istikrarlı ilişkiler geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Farrell, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide, küresel ticaret hızlı ve köklü bir değişimden geçerken belirsizliğin etkilerini azaltmak için Asya-Pasifik'teki ortaklarıyla yakın şekilde çalıştıklarını belirtti.

Refahın sağlanmasında istikrarlı ve öngörülebilir ticaret koşullarının temel önemde olduğuna dikkat çeken Farrell, "Bu nedenle hedefimiz, ticari ilişkilerimizin kapsamını hem kendi bölgemizde hem de dünya genelinde genişletmek" dedi.

Avustralya ile Çin'in halihazırda güçlü olan ikili ilişkilerini daha da geliştirdiğini belirten Farrell, iki ülkenin işbirliğini derinleştirme, Asya-Pasifik genelinde ticareti genişletme ve bölgede serbest ticareti teşvik etme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Farrell, Avustralya ile Çin arasındaki ikili ticaretin daha akıllı ve daha yeşil hale gelebileceğini de ifade etti.

Farrell, "Geçen yıl Shanghai'dayken bazı yüksek teknoloji şirketlerinizi görme fırsatı buldum ve bu süreçte açıkça çok ileri bir seviyede olduğunuzu gördüm" dedi.

Kaynak: Xinhua