Avustralya'daki iki eyalette artan yakıt maliyetleri nedeniyle toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

Avustralya'nın iki eyaletinde, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın neden olduğu yakıt maliyetleri artışı ve tedarik riskleri nedeniyle toplu taşıma hizmetleri bir ay boyunca ücretsiz olacak. Victoria ve Tasmania eyaletlerinde uygulanacak uygulama, vatandaşların hayat pahalılığı baskısını hafifletmeyi amaçlıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin küresel enerji piyasalarını etkilemesi, Avustralya'da yakıt fiyatlarının yükselmesine ve arz endişelerinin artmasına sebep oldu.

Avustralya'da yayın yapan SBS News'ün haberine göre, yüzlerce akaryakıt istasyonunda tedarik sıkıntısı yaşanırken tarım ve madencilik sektörlerinde de teslimat aksaklıkları görülüyor.

Victoria eyaletinde 1 Nisan'dan itibaren tren, tramvay ve otobüslerde bir ay boyunca ücret alınmayacak. Eyalet yönetimi, talep artışına karşı binlerce ek sefer planladı.

Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, yaptığı açıklamada, uygulamanın hayat pahalılığı baskısını hafifletmeyi amaçladığını, vatandaşların yakıt harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.

Tasmania'da da 30 Mart-30 Haziran döneminde otobüs ile feribotlar ücretsiz olacak.

Bazı eyaletler uygulamaya karşı çıktı

Bazı eyalet yönetimleri ise uygulamaya mesafeli yaklaşarak benzer adım atmayacaklarını açıkladı.

New South Wales (NSW) eyaletinin Ulaştırma Bakanı John Graham, krizin kısa vadeli olmadığını, ücretsiz toplu taşıma hizmetinin uygulanmayacağını bildirdi.

West Australia Başbakanı Roger Cook da mevcut ücretlerin zaten düşük seviyede olduğunu ifade etti.

South Australia yönetimi ise ücretsiz ulaşım yerine farklı hayat pahalılığı önlemlerine odaklandıklarını kaydetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 27 Mart'ta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla süren bölgesel gerilim sebebiyle yükselen petrol fiyatları konusunda hükümetinin "her türlü pratik önlemi aldığını" bildirmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a 'Vururuz' resti

Planı Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a telefon: Vururuz
Savaşa yeni katılan Husilerin durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

Savaşta haftalar sonra bir ilk! İran'dan o ülkeye izin çıktı
Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı
Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

Merhaba bahar! Şehirde kaydedilen görüntü milyonları büyüledi
Muğla'da balık tutarken suya düşüp, boğuldu

Balık tutarken canından oldu! Oltasını almak isterken boğuldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için 'sarı' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için uyarı: Çok şiddetli geliyor