Avustralya'da Otomobil Festivali Düzenleniyor
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KANBERRA, 6 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen 35. Summernats Otomobil Festivali'nde 'burnout' gösterisi yapan bir otomobil görülüyor, 5 Ocak 2023. Festival, Perşembe günü Kanberra'da yer alan Sergi Parkı'nda başladı.
KANBERRA, 6 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen 35. Summernats Otomobil Festivali'nde 'burnout' gösterisi yapan bir otomobil görülüyor, 5 Ocak 2023.
Festival, Perşembe günü Kanberra'da yer alan Sergi Parkı'nda başladı. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel