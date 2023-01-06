Avustralya'da Otomobil Festivali Düzenleniyor Güncel Haberler KANBERRA, 6 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen 35. Summernats Otomobil Festivali'nde 'burnout' gösterisi yapan bir otomobil görülüyor, 5 Ocak 2023. Festival, Perşembe günü Kanberra'da yer alan Sergi Parkı'nda başladı. KANBERRA, 6 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen 35. Summernats Otomobil Festivali'nde 'burnout' gösterisi yapan bir otomobil görülüyor, 5 Ocak 2023. Festival, Perşembe günü Kanberra'da yer alan Sergi Parkı'nda başladı. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Avustralya Kanberra Güncel Haberler

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