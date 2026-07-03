Avustralya'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırarken, Çin Lider Tedarikçi Konumunu Pekiştirdi

KANBERRA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'da bataryalı elektrikli araç satışları, haziran ayında art arda beşinci ayda da rekor artış sergiledi. Çin, ülkenin ana araç tedarikçisi konumuna "yerleşti".

Avustralya Federal Otomotiv Endüstrileri Odası'nın cuma günü açıkladığı aylık verilere göre, haziran ayında ülke genelinde satılan 140.058 yeni aracın yüzde 23,3'ünü bataryalı elektrikli araçlar oluşturdu. Böylelikle bu araçların payı, mayısta kaydedilen yüzde 20'lik satış rekorunun üstüne çıktı.

Bataryalı elektrikli araç satışlarında art arda beşinci ayda da yeni rekor kaydedildi.

Satışlarda rekor artış ivmesinin başladığı şubat ayından bu yana, ülkede bataryalı elektrikli araçların pazar payı, toplam satışların yüzde 11,8'inden yüzde 23,3'üne yükselerek neredeyse 2 kat artış sergiledi.

Şubat ayında Çin, 1998'den beri pazarın lider tedarikçisi konumundaki Japonya'nın yerini alarak, Avustralya'nın en büyük yeni araç tedarikçisi unvanını kazandı.

Odadan cuma günü yapılan basın açıklamasında, Çin'in " Avustralya'nın önde gelen araç tedarikçisi konumunun artık yerleşik hale geldiği" belirtildi.

Şubat ayında 22.362 seviyesinde olan Çin menşeli araç satışı, haziran ayında 46.592 adede ulaştı. Japonya'dan tedarik edilen araç satışı ise 27.098'de kaldı.

Japon menşeli Toyota, haziran ayında 19.124 araç satarak Avustralya'daki araç satışlarında lider marka olmaya devam ederken, Çin menşeli BYD ise 18.881 satışla ikinci sıraya yükseldi.

BYD, 2026'nın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124'lük bir artışla araç satışını 23.355'ten 52.335'e çıkardı. Toyota'nın yılın ilk yarısındaki toplam satışları ise 2025'teki 120.978 adetten 2026'da 95.141'e geriledi.

Odanın CEO'su Tony Weber, haziran ayı satış verilerini Avustralya pazarı için paradigma değişimi diye nitelendirdi.

Weber, "Avustralya otomotiv pazarı, 2026 yılının ilk aylarında köklü bir değişim geçirdi. 2026'nın, Avustralya otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası olması muhtemel" dedi.

Weber, "Ortadoğu'daki çatışmalar ve benzin fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi küresel belirsizlikler, tüketicilerin yakıt fiyatlarına bağımlılığı azaltan araçlara olan ilgisini artırmış görünüyor" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua