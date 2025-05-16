Avustralya, Çin ile Ticaretini Artırmayı Hedefliyor

Avustralya, Çin ile Ticaretini Artırmayı Hedefliyor
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Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell, Çin ile ticaretin artırılacağını ve ABD'nin baskılarına karşı ulusal çıkarlar doğrultusunda kararlar alınacağını belirtti. Farrell, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi için sabırlı olunacağını vurguladı.

KANBERRA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell, Başbakan Anthony Albanese'nin yeni seçilen federal hükümetinin "Çin'le ticareti artırmak" istediğini söyledi.

Farrell, Australia Financial Review ile kısa süre önce yaptığı söyleşide Çin'den yapılan ithalata gümrük vergisi koyma yönünde ABD'den gelen baskılarına direnip ulusal çıkarlara göre kararlar alacaklarını belirtti.

Farrell, "Çin'le ticareti azaltmak istemiyoruz, tersine Çin'le ticareti artırmak istiyoruz. Çin'le ilişkilerimizi nasıl sürdüreceğimiz konusunda Amerikalıların ne istediğine göre değil, kendi ulusal çıkarlarımıza göre karar vereceğiz" dedi.

Dışişleri ve Ticaret Departmanı'nın verilerine göre Avustralya'nın Çin'e ihracatı 2023 yılında 219 milyar Avustralya doları (140,2 milyar ABD doları) düzeyinde iken ABD'ye ihracatı 33,5 milyar Avustralya doları olarak gerçekleşti.

Farrell, söyleşisinde Avustralya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında getirdiği yüzde 10'luk gümrük vergisinin kaldırılması için ABD'ye bir anlaşma önerdiğini, ancak Avustralya hükümetinin "sırf anlaşma yapmış olmak için" anlaşma yapmayacağını vurguladı.

Farrell, "Ulusal çıkarlarımıza uyarsa bir anlaşma yaparız. İyi bir anlaşma yapmak istiyoruz ve bunun için sabırla beklemeye hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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